Prévention et information sur le risque d'intoxication au monoxyde carbone Incolore, inodore, sans saveur et non irritant, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique imperceptible. Il est à l’origine de nombreuses intoxications en période hivernale. Il peut être émis par tous les appareils à combustion : chaudière, chauffage d'appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...



Le monoxyde de carbone est dangereux

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux:

il ne se voit pas et ne sent rien.

Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène.

On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué.

On peut aussi s’évanouir ou même mourir.

Pour parler du monoxyde de carbone, on dit aussi « CO ».





Les dangers du monoxyde de carbone. Pour comprendre Monoxyde carbone brochure.pdf (3.03 Mo)



Le lien https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-de-carbone/outils/#tabs

