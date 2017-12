Prévention des addictions à la Maison de Quartier des Cannes Prughjettu MILDECA : da accumpagnà i partinarii publichi

Projet MILDECA : pour accompagner les partenaires publics, institutionnels et associatifs de la politique publique dans la mise en œuvre des orientations, en leur apportant un soutien méthodologique ou financier.



Le 7 novembre dernier, la Maison de Quartier des Cannes accueillait une classe de 3ème du collège Padule et leurs professeurs dans le cadre d’une journée de sensibilisation aux addictions relative au projet MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives).



Déroulement de la journée :



12 h : accueil à la Maison de Quartier et déjeuner.



14 h : début des activités de prévention :

- atelier n’1: encadré par une éducatrice spécialisée de la FALEP2A, cet atelier permet de travailler sur l’estime de soi à travers des jeux de rôles et différentes questions.

Le thème récurrent étant : quels sont les comportements et conduites à tenir pour garder une bonne estime de soi ?



-atelier n’2: mis en place par les animateurs de la Maison de Quartier des Cannes. Cet atelier présente les mesures de prévention contre les conduites addictives (tabac, alcool) sous forme de groupes de paroles.



16 h : les ateliers se terminent par une évaluation orale suivi d’un questionnaire de satisfaction proposé aux adolescents afin de recueillir leurs avis et préconisations.



Nous remercions Madame Chantal PIMOULLE, référente de la Préfecture de Corse du Sud, qui a suivi de prêt, comme chaque année, le déroulement de ce projet.





