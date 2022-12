Présentation du service propreté urbaine Prisentazioni di u sirviziu di a pulizia citatina di a Cità d'Aiacciu

Le service de la propreté urbaine de la ville d’Ajaccio s’engage pour la préservation de notre environnement ainsi que pour la lutte contre les incivilités. Les équipes agissent quotidiennement pour la propreté de la ville et l’amélioration du cadre de vie des Ajacciens.



La propreté urbaine est à la fois une exigence de la part des Ajacciens et une mission fondamentale de service public. Une ville propre c’est une ville plus agréable à vivre, attrayante et sécurisante.





Nos missions

Nettoyage manuel et mécanique des rues et des espaces publics,

Installation et exploitation des corbeilles de rue,

Nettoyage après les manifestations culturelles, sportives et les festivités.

Les opérations de propreté En plus du travail quotidien, les agents interviennent lors d’évènements qui nécessitent une technicité particulière ou une mobilisation en nombre d’agents.



Elles interviennent dans le cadre de festivités ou manifestations afin de rendre l’espace public propre le plus rapidement possible.

Après des intempéries importantes, les agents de la propreté urbaine se mobilisent, contribuant ainsi à la sécurité civile.



Des opérations de nettoyage exceptionnelles sont aussi effectuées par le service de la propreté urbaine.



Des interventions spécifiques comme l’enlèvement des feuilles mortes sont programmées (parfois de nuit) ainsi que le nettoyage à haute pression des trottoirs.

Le service Équipe Matin : 5H00 – 11H42

Équipe Après-Midi : 13H00 – 19H42

Pour le 25 décembre et 1er Janvier : Matin > 7H00 – 11H00 ; Après-Midi > 14H30 – 18H30 Avec une amplitude horaire de 12H00 par jour du lundi au dimanche, les équipes de la Propreté Urbaine sont proactives et peuvent répondre à n’importe quelle urgence.

Cela représente 71 agents de propreté et conducteurs, ainsi que 20 encadrants (chefs d’équipe et responsables), répartis entre les vacations du matin et d’après-midi.





Une dizaine de métiers composent le service : Des agents administratifs,

Des agents d’encadrement et de contrôle de prestation,

Des agents opérationnels : conducteurs, coordinateurs opérationnels,

Des agents de propreté : cantonniers, agents polyvalents. Le travail des agents de la propreté urbaine est divisé en 6 secteurs : Secteur 1 : Bd Pascal Rossini ; Place Miot ; Bd Madame Mère ; Parc Berthault ; Santa Lina,

Secteur 2 : Cours Napoléon ; Bd Sampiero ; Place Foch ; Rue Fesch ; Place du Diamant ; Vieille Ville ; Cours Général Leclerc ; Avenue Napoléon III,

Secteur 3 : St Jean ; Loretto ; Cannes ; Place Abbattucci ; Vittulo ; Empereur ; Salario,

Secteur 4 : Salines, Pietralba, Candia, Bodiccione, Aspretto, Rocade.

Secteur 5 : Mezzavia

Les secteurs 1, 2 et 3 sont entretenus par trois équipes de cantonniers qui en assurent le nettoyage avec l’appui des moyens mécanisés. A cela, s’ajoute l’équipe d’après-midi (cantonniers + moyens mécanisés) qui intervient sur le centre-ville (secteur 2 et 3) mais qui peut, selon les besoins ou les doléances, intervenir sur l’ensemble des six secteurs.

Les secteurs 4 et 6 sont confiés à un prestataire externe, l’association d’insertion « Iniziativa ». Cependant, le nettoyage mécanisé de ces secteurs est toujours assuré par les agents de la Propreté Urbaine.

Le secteur 5 est géré par l’Équipe Polyvalente de Mezzavia qui s’occupe du nettoyage, du désherbage et de l’enlèvement de certains dépôts sauvages.

Cette division en secteur est complétée par des équipes polyvalentes : EPIU A Centre-ville : nettoyage haute-pression des trottoirs du centre-ville

EPIU B Places : lavage haute pression des places de la ville,

EPIU C Centre-ville : désherbage et ramassage des feuilles mortes,

Moyens mécanisés : 5 laveuses (haute et moyenne pression) dont 2 électriques,

7 aspiratrices de différentes capacités,

4 camions plateaux

7 véhicules pour les chefs de secteurs.

Accompagnement des démarches écocitoyennes Proposition de parcours adaptés (plage, sentiers, ville…)

Prêt de pinces, sacs, gants,

Collecte des déchets ramassés. Que vous soyez une association, une école, un particulier, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être porteur d’initiatives citoyennes.



Pour signaler tout type de situation qui pourrait nuire à la sécurité et au bien-être des habitants d’Ajaccio, contactez Allô mairie.

Application Trash spotter

L’application est simple d’utilisation, il suffit de prendre une photo des déchets, la photo sera automatiquement géolocalisée.

Vous pouvez ainsi faire un signalement si vous voyez des déchets qui doivent être ramassés. Ainsi les agents de la propreté urbaine seront avertis et pourront procéder au nettoyage de la zone.

https://trash-spotter.green/

https://play.google.com/store/apps/details?id=green.trashspotter.app

https://apps.apple.com/app/id1500440613

