Prépare ta rentrée en toute sérénité, fais-toi vacciner ! L’ARS de Corse, l’Académie de Corse et l’Université de Corse se mobilisent et lancent conjointement une campagne de communication afin d’accélérer la couverture vaccinale des mineurs de 12 ans et plus et, à quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire, sensibiliser les jeunes, collégiens, lycéens et étudiants, ainsi que leurs parents, à l’intérêt de ne plus attendre pour se faire vacciner.









A ce jour, en Corse, 50 % des 12-17 ans et 77,9 % des 18-24 ans, ont reçu une première dose de vaccin.



La vaccination constitue le moyen le plus efficace pour casser les chaînes de transmission et permettre d’envisager à terme l’allègement des mesures qui perturbent les enseignements et contraignent la vie sociale de nos jeunes.



La vaccination présente aussi pour les jeunes, même en bonne santé, un intérêt individuel direct pour les protéger des formes graves de la Covid ou de Covid longs.



Le taux d'incidence chez les 15-19 ans a atteint en Corse jusqu'à 2 547 pour 100 000 habitants, entraînant l'hospitalisation de patients de plus en plus jeunes et sans comorbidités (le plus jeune patient admis en réanimation a 17 ans).

