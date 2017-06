Prenez de la hauteur avec la grande roue d'Ajaccio

Pigliate l'altezza incù u rutone stallatu annant'à a piazza Miot

Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux défilent de merveilleuses photos de la Grande Roue installée sur la Place Miot. Il faut dire qu'un tel engin d'acier n'était jamais venu à Ajaccio. Le manège de 30 tonnes et 40 mètres de haut continue de faire rêver petits et grands . Jusqu'au 3 septembre, cette attraction inédite nous offrira un point de vue à couper le souffle sur la vielle ville, la Rive Sud et les Sanguinaires. Cette grande roue deviendra, à n'en pas douter, une attraction phare tant pour les ajacciens curieux et amoureux de leur ville que pour les nombreux touristes.

De jour comme de nuit prenez de la hauteur de vue.