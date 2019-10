Premières déambulations sur la place César Campinchi Dès aujourd'hui, la population ajaccienne peut désormais déambuler sur la place César Campinchi. Son parvis traversant, ses cheminements piétons, son esplanade arborée, bientôt la halle aux marchés, constituent une véritable place urbaine méditerranéenne, un lieu public qui sera vite animé les badauds



Quelque 6 000m2 ouverts sur la mer



Située en plein cœur de ville, la place César Campinchi et ses quelque 6 000m2 ouverts sur la mer, constituent également le cœur de liaisons urbaines en continu du front bâti à la mer. Cet aménagement du développement durable et du bien-être des Ajacciens, offre un nouveau poumon vert dans le centre-ville. Il facilite les circulations, les échanges et favorise les transitions entre les espaces commerciaux de la future halle aux marchés. Avec les quais, la place matérialise un trait d’union entre les différentes structures culturelles et patrimoniales. L'opération dont la réalisation a été confiée à la Société Publique Locale (SPL) Ametarra a retenu l'intérêt de dispositifs d'aides nationaux dont le programme Pensée pour offrir à l'ancien square Campinchi sa vocation de place urbaine méditerranéenne, un lieu public, animé, un espace de promenade vecteur de liens sociaux, la place Campinchi est enfin ouverte à la population.Située en plein cœur de ville, la place César Campinchi et ses quelque 6 000m2 ouverts sur la mer, constituent également le cœur de liaisons urbaines en continu du front bâti à la mer. Cet aménagement du développement durable et du bien-être des Ajacciens, offre un nouveau poumon vert dans le centre-ville. Il facilite les circulations, les échanges et favorise les transitions entre les espaces commerciaux de la future halle aux marchés. Avec les quais, la place matérialise un trait d’union entre les différentes structures culturelles et patrimoniales. L'opération dont la réalisation a été confiée à la Société Publique Locale (SPL) Ametarra a retenu l'intérêt de dispositifs d'aides nationaux dont le programme "Action Cœur de Ville"

Le jardin de l'hôtel de ville et son miroir d'eau, nécessitent encore quelques réglages et des finitions, ils seront prochainement ouverts. Pour la halle, les travaux suivent leur cours pour une livraison début décembre.

Aller + loin A jaccio ouvre son coeur de ville

Retour du monument aux morts

Accueil Envoyer à un ami Imprimer