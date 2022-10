Débuté en mars 2022, le chantier poursuit aujourd’hui sa phase de gros œuvre avec la mise en place des fondations de la zone sud du bâtiment et l’élévation des murs au 1er niveau. La partie nord du projet est en cours de fondation. Deux ans et demi de travaux seront nécessaires pour finaliser l’édifice.

Stéphane Sbraggia et Simone Guerrini étaient sur site pour constater l’avancée du chantier avec les principaux partenaires impliqués, la SPLAMETARRA, en tant que mandataire de la Ville sur cette opération et les architectes du projet chargés de la maîtrise d’œuvre du Conservatoire, Amélia Tavella et Rudy Ricciotti, les représentants de l’État et de la Collectivité de Corse.

Pour rappel, le projet du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi s’inscrit dans la volonté d’offrir un équipement culturel de qualité aux ajacciens et au-delà, compte tenu de son rayonnement micro régional. Il était urgent de proposer un nouvel équipement à tous les pratiquants et enseignants du conservatoire actuel dont la configuration et la vétusté ne répondent plus au niveau d’exigence attendu. Par ailleurs, cet équipement s’inscrit dans le programme d’aménagement “Ajaccio 2030” qui ambitionne de conforter le centre-ville dans son rôle de lieu de vie principal du territoire ajaccien en faisant revenir des familles, en proposant des équipements sportifs, culturels, de proximité, en aidant le tissu économique et en réaffirmant l’espace public comme lieu de vie sociale.

En octobre 2017, la Ville d’Ajaccio a délivré́ un mandat à la SPLAMETARRA pour la réalisation du Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Henri Tomasi sur le site de l’ancien collège du Finosello. Cette opportunité́ s’est présentée car la Ville détenait ce foncier, véritable friche urbaine au cœur du quartier du FINOSELLO situé entre les Cannes et les Salines.

Une livraison prévue en juin 2024