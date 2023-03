Première pose de repère de crue à l'école Simone Veil

Pour accompagner cette démarche, une classe de CM2 a participé à un mini-atelier pédagogique autour des phénomènes d’inondations animé par notre partenaire Mayane*.



Par la suite, les élèves ont pris part au positionnement du macaron, en lieu et place de son ancrage définitif, situé à l’entrée de l’école Simone Veil. Celui-ci contribuera à marquer la mémoire collective et à transmettre la conscience du risque au plus grand nombre dans le but de mieux nous prémunir des futurs aléas climatiques.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’actions et de prévention des inondations (Papi*), mené par la Ville d’Ajaccio depuis plusieurs années, et répond aux obligations légales nationales portées par le code de l’environnement. Cela conduit à la matérialisation, sur le territoire de la commune, des niveaux d’eaux recensés lors des crues les plus spectaculaires de ces dernières décennies.



À ce titre, il ressort que les inondations du 29 mai 2008 et du 11 juin 2020 constituent les évènements les plus mémorables jamais enregistrés depuis 1982 à Ajaccio.



Au total neuf sites, fortement impactés durant ces évènements, feront desormais référence en la matière. Chacun se verra doter ces prochains jours d’un repère, scellé à la hauteur exacte relevée lors de la crue.



De cette façon, l’entrée du lycée Jules Antonini, un arrêt de bus de l’avenue Noël Franchini, l’entrée de l’école Simone Veil, la place Jean Casili et un emplacement le long de la route du Vazzio seront les témoins de la crue de 2020.



Des repères installés rue Peretti (au niveau du bassin de rétention d’Alzo di Leva), à l’agora des Cannes, à la crèche des haras et route d’Alata, renverront, quant à eux, à celle de 2008.



*Papi : programme financé à 50 % par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (fprnm), 30 % par l’office de l’environnement de la Corse (oec) pour les repères de crues et 30% par le fonds européen de développement régional (feder) pour les supports d’information.



*Mayane : centre de recherche pour la résilience et l’adaptation des territoires face aux risques majeurs et au changement climatique.