Première fête de l'emploi en Corse samedi 11 février marché couvert place Campinchi Prima festa di l'impiegu in Corsica sabbatu l'11 di frivaghju à u marcatu di a piazza Campinchi

Rendez-vous le samedi 11 février à partir de 9h au plein coeur du Marché couvert d’Ajaccio Place Campinchi pour la première fête de l'emploi en Corse par l'association des DRH de Corse.





L'ANDRH et l'ANDRH Corse en bref L’Association Nationale des DRH est la 1ère communauté de professionnels des

ressources humaines en France.



Association de loi 1901, elle réunit aujourd’hui plus de 5600 membres, DRH, RRH, expertes et experts RH, issus de tous les secteurs, répartis dans 70 antennes partout en France.



Ses valeurs : anticiper, partager, inspirer.

https://www.andrh.fr/



Le Groupe ANDRH Corse, c’est plus d’une trentaine d’adhérents, professionnels des RH, mobilisés pour une meilleure visibilité de la fonction RH auprès des acteurs socio économiques insulaires.



Le concept Un bar* de l'emploi pour casser les codes des entretiens traditionnels de recrutement.



Quand ? Samedi 11 février de 9h à 14h

Où ? Marché couvert d'Ajaccio



Des aménagements qui privilégient la proximité, la convivialité et l’accessibilité : pas de table, de bureau, mais un bar central et des pôles métiers sous forme de mange-debout pour afficher les emplois par secteur.



On consulte le menu…comme au restaurant et on échange avec les professionnels, de manière libre, directe et souple !

Et qui dit accessibilité, dit public cible relativement large !



Etudiants, jeunes diplômés, personnes en réinsertion, demandeurs d’emplois, parents sans emploi en situation de famille monoparentale,seniors : il y a une vraie conjonction entre les 780 emplois à pourvoir(saisonniers, alternance, CDI, CDD) et les problématiques de fond liées au marché de l’emploi en Corse.



*Boissons softs et dégustation de produits locaux offerts par l'association ANDRH Corse











Le mot des adhérents ANDRH : « Avec A Fiera di l’Impiegu, nous voulons battre en brèche les idées reçues sur le recrutement. Audelà des traditionnels CV et lettres de motivation, la personnalité des candidats, leurs ambitions professionnelles, les valeurs qu’ils ont envie de porter en rejoignant une entreprise sont déterminants.



Plus que des candidats, nous voulons rencontrer des personnes, des parcours de vie et découvrir en quoi elles pourraient être un plus pour nos entreprises et inversement ! »





Le mot de la présidente de l’ANDRH Corse, Agnès LLOVERA :

« La mobilisation de l’ANDRH Corse et de ses partenaires traduit une volonté commune de valoriser notre territoire, la diversité de ses métiers et de ses entreprises. A Fiera di l’Impiegu, c’est aussi un pari sur l’avenir, avec la participation au projet d’une petite dizaine

d’étudiants, issus des Masters 1 et 2 RH de l’Università di Corsica Pasquale Paoli. On embarque avec nous les futurs professionnels des RH et du marketing en Corse pour développer une approche différente du recrutement et de la promotion des métiers, toujours plus ouverte sur son territoire ! »





