Prélèvements sur palmiers restriction de stationnement Avenue Antoine Serafini et Quai de la République Avemu da fà i prilivamenti annant'à i palmi marcuri u 26 di lugliu à partasi di 5 ori è mezu di mani. Attenti à a circulazioni è à u staziunamentu

Dans le cadre de prélèvements sur sept palmiers, le mercredi 26 juillet à partir de 05h30 et ce jusqu'à la fin de l'opération, le stationnement sera réglementé comme suit :

- Stationnement interdit :

- Avenue Antoine Serafini: Côté Hôtel de Ville.

- Quai de la République: Devant la Halle aux poissons.





17-3228 avenue Serafini Quai de la République.pdf (426.67 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer