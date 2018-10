Pré-inscrivez-vous avant le 26 octobre au Marché des Jeunes du 17 novembre 2018 Si pò fà a preiscrizzioni pà u marcatu di i ghjovani chì si farà u 17 di nuvembri à u Palatinu

Rendez-vous pour le marché des jeunes du Pays Ajaccien au Palatinu le samedi 17 novembre de 10h à 18h.





Que vous soyez en quête de bonnes affaires, ou bien que vous voulez profiter de cette journée pour faire de la place dans les placards, inscrivez-vous pour avoir un stand et vendre livres, disques, vêtements, jouets accessoires de modes.



Des animations sont également au rendez-vous !



Au programme :

La direction Jeunesse et Vie des Quartiers de la Ville d’Ajaccio encadrera ces 3 activités, en partenariat avec le service de la Langue et Culture Corse, le SDIS de Corse du Sud et l’association Nustrale Gaming.

Pour toute participation au marché des jeunes un accès gratuit est offert. Soit pour un essai quizz, 1 essai jeux vidéos et 1 essai escalade à l’intérieur du Palatinu.



Pré-inscription :

Remplissez le bulletin d’inscription avant le 26 octobre sur le site de la CAPA

