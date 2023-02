Pré-inscriptions scolaires | périscolaires | extra-scolaires 2023-2024 Oramai i scrizzioni sculari, perisculari è strasculari si poni fà in ligna

Dorénavant toutes vos démarches d’inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires sont disponibles en ligne !

Nouveauté : en ligne c'est plus facile, le portail Famille vous permet de remplir votre dossier sans avoir à vous déplacer







Retrouvez tous les documents nécessaires aux inscriptions de vos enfants sur le portail famille



💡 En ligne c'est plus facile, la plateforme de dématérialisation des documents vous permet de remplir votre dossier sans avoir à vous déplacer au guichet unique. Celui-ci reste cependant à votre disposition pour toute question.



🤝 Si vous rencontrez des difficultés à accéder au dossier, à remplir certaines parties ou si vous ne possédez pas d'ordinateur, les agents des centres sociaux et les Maisons de services publics vous accompagnent et mette du matériel à votre disposition.







DÉLAIS CAMPAGNE DE PRÉ-INSCRIPTIONS



Du 18 février au 31 mars

Pré-inscriptions obligatoires en première année de maternelle, au cours préparatoire, pour toute nouvelle inscription dans une école de la commune ou pour un changement d’école.



Du 18 février au 30 avril

Pré-inscriptions et renouvellement obligatoires périscolaires et extra-scolaires..



Passés ces délais, toute demande d’inscription ne pourra être enregistrée qu’après la rentrée des classes et en fonction des capacités d’accueil restantes.

