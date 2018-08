Pour une plage plus propre Una squatra travaglia ogni ghjornu annant'à 17 chilometri di liturali di manera à avè rinaghji puliti

L’équipe de nettoyage du pôle démarche environnementale et labellisation des plages, œuvre tous les jours pour que les plages de l’agglomération soient plus propres. Le nettoyage se fait sur 17 km de littoral.







La municipalité détentrice du label éco-propre valorise le nettoyage à la pince pour ne pas détériorer l’eco système avec les machines.



« Chaque année, c’est pareil », les agents font remarquer que les plages sont toujours autant salies avec les années et malgré l’évolution des mentalités. L’équipe de nettoyage du pôle démarche environnementale et labellisation des plages de la direction de l'environnement et des aménagement paysagers de la Ville d’Ajaccio, compte trois titulaires du nettoyage manuel à l'année : Stéphane, Patrick et Gianni, cinq saisonniers l’été, pour le mois d'août : Marie, Eva, Marc Antoine, Romain, Jean Philippe, deux titulaires conducteurs des engins de plage (de juillet à septembre) : Henri et Pascal.

Nettoyage raisonné

Préserver ce milieu naturel et toute cette vie du littoral souvent invisible et pourtant indispensable.



La laisse de mer de type débris naturels (coquillages, posidonies, tests d'oursin, algues arrachées, éponges, os de seiche ou de calmar, mues de crustacés, tubes calcaires de vers marins, méduses échouées, bois mort, etc.) n'est pas retirée volontairement. En se dégradant, les algues échouées et autres débris de matière organique vont ainsi fournir aux plantes des éléments nutritifs qui vont permettre leur développement. C’est cet ensemble qui va aussi contribuer à retenir le sable et autres sédiments et ainsi permettre aux plages de se maintenir ou de se développer. C’est ensuite toute une chaîne alimentaire qui va s’installer, des organismes et insectes des plus petits aux oiseaux qui vont s’en nourrir en passant par les crabes et autres crustacés. Préserver la laisse de mer, ne pas la supprimer des plages pour des besoins touristiques, c’est préserver ce milieu naturel et toute cette vie du littoral souvent invisible et pourtant indispensable.

Dans un souci de protection des plages (face à l'érosion maritime) , au classement de certaines plages par le Padduc en zone naturelle fréquentée (une partie de la plage de Ricanto) et à une réflexion portant sur un nettoyage raisonné des plages. Le grand tracteur cribleur qui tamise le le sable pour le purger des déchets, conduit par Henri a ralenti le rythme des rotations sur Trottel et Ricanto. Il passe un jour sur deux. Le petit tracteur des plages conduit par Pascal est quant à lui passé tous les jours sur Saint-François et La Terre Sacrée, mais il est tout aussi efficace et respectueux de l'écosystème.

