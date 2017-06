Pose de vitrage Restriction de circulation Cours Napoléon Dans le cadre d'un grutage pour pose de vitrage, le mardi 27 juin de 20h00 à 23h00, la circulation sera règlementée comme suit:

- Neutralisation d'une voie de circulation : Cours Napoléon : Portion comprise entre la Rue Lorenzo Vero et la Rue Sergent Casalonga.

- Restriction de circulation: Cours Napoléon : Portion comprise entre la Rue Lorenzo Vero et la Rue Sergent Casalonga.

Un alternat manuel sera mis en place par l'entreprise responsable des travaux.





17-2865 CAPO ARCHITECTE COURS NAPOLEON.pdf (46.78 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

