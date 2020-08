Port du Masque obligatoire dans certains espaces publics de la commune d’Ajaccio Considérant que le port du masque est de nature a limiter le risque de circulation du virus dans l’espace public caractérisé par une forte concentration de personnes, compte tenu de la période estivale, de l’afflux de touristes; qu’il y a lieu de le rendre obligatoire dans les espaces publics favorisant la concentration de piétons, en particulier les quartiers commerciaux, les centres-villes et les centres historiques ;



Considérant que les conclusions du rapport d’information en date du 07 août 2020 établi par la direction départementale de la sécurité publique attestent d’une forte concentration de population sur la commune d’Ajaccio particulièrement sur les secteurs suivants : rue Roi de Rome, rue Fesch, marché place Campinchi, marché nocturne port Tino Rossi ;



A compter du samedi 08 août 2020 jusqu’au lundi 31 août 2020, le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus, dans les espaces publics de la commune d’Ajaccio, tel qu’il suit :



Rue du Roi de Rome de 18h00 à 02h00 ;

Rue Fesch de 09h00 à 00h00 ;

Marché (place Campinchi) de 06h00 a 14h00 ;

Marché nocturne du port Tino Rossi — quai d’honneur et quai Brancaléoni de 18h00 à 02h00.



L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret 11" 2020—860 du 10 juillet 2020 modifié de nature a prévenir la propagation du virus.



Arrêté n° 2A-2020-08-07-003 du 07_08_20 imposant port du masque - Ajaccio.pdf (811.44 Ko)



