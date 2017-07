Polyphonies de l'été - Spartimu

Pulifunii di l'istati incù Spartimu

L’ensemble Spartimu est né de la rencontre de cinq hommes animés par la passion du chant, de la culture et de l’identité corses. Il s’est donné pour mission de participer à la vie du chant polyphonique, qui a la particularité de ne se transmettre que lors de son expression, sans autre support que la voix. Le répertoire travaillé par le groupe aborde trois thèmes principaux. Les chants profanes qui sont propres à la Corse, notamment le plus emblématique et endémique de tous: la Paghjella.Les chants sacrés, qui animent encore les messes et les célébrations liturgiques dans la tradition catholique insulaire.

Les chants du monde. Cette courte appellation englobe de très nombreuses polyphonies des patrimoines géorgien, sarde, irlandais, américain, etc.. Un concert du groupe Spartimu est une odyssée qui depuis la Corse profonde explore le monde de la polyphonie.

Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur place le jour du concert (en fonction des places disponibles).