Pollution liée à l'activité maritime, problèmes et solutions Pulluzzioni di i battelli in u portu aiaccinu : prublemi è suluzioni

Réduire la pollution des navires dans le port d'Ajaccio a été au centre des échanges ce vendredi à la préfecture. Réunis autour de la préfète de Corse, Josiane Chevalier, les acteurs du secteur ont pu d'ores et déjà exposer des pistes de travail et des solutions pour répondre à une problématique de santé publique qui ne touche pas seulement le port d'Ajaccio.



La problématique de la pollution atmosphérique générée par les grands navires soulève des inquiétudes croissantes. Répondant à la demande du maire d'Ajaccio en juin dernier, la préfète de Corse, Josiane Chevalier a réuni vendredi dernier tous les acteurs du secteur afin d'aboutir à des pistes de travail pour réduire les nuisances liées à l'émanation des particules fines.



Les trois directeurs des compagnies maritimes (Corsica Linea, Corsica Ferries, La Méridionale), des services de l'Etat, la direction régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Dreal), la direction départementale des territoires et de la mer ( DDTM), le président de la CCI régionale, le directeur d'EDF, l'Agence de tourisme de la Corse, des élus de la Collectivité de Corse, le président de Qualitair et le maire d'Ajaccio, ont échangé plus de deux heures durant autour de cette question afin de dégager des solutions à court, à moyen et à long termes.

​Electrification des navires Au nom du conseil municipal (motion votée à l'unanimité lors du dernier conseil municipal mardi 2 octobre), le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, a souligné l'impérieuse nécessité de répondre aux préoccupation de la population ajaccienne. Si des efforts d'investissement dans de nouvelles technologies pour limiter les émissions polluantes ont déjà été consentis par les compagnies maritimes commerciales ont rappelé leurs représentants, la question de l'électrification des navires à quai a été longuement abordée. Notamment par l'utilisation de groupes électrogène mobiles fonctionnant au gaz. Cette solution à "court terme" permettrait de ne plus actionner les moteurs des bateaux pendant leurs escales, de réduire le bruit et les vibration dans le port.

​Etude sanitaire Parmi les pistes de travail dont la mise en oeuvre rapide devra être étudiées, les prochaines actions pourraient aboutir également sur une charte en faveur de la réduction des émissions polluantes des paquebots de croisières, la réalisation d'une étude sanitaire et d'une étude avec modélisation des panaches de pollution liés aux navires. En attendant une aide financière à hauteur de 4 millions d'euros a déjà été actée entre la CCI régionale et EDF. "Cette réunion est une première, elle ne sera pas la dernière", a promis la préfète de Corse. A suivre.

