Point d'étape sur la mise en valeur du baptistère San Ghuvà La mise en valeur architecturale, patrimoniale et historique du baptistère paléochrétien dans le quartier Saint-Jean poursuit son oeuvre. L'ensemble pourra être contemplé dans le courant du mois de janvier







ATTRAIT HISTORIQUE

Si les vestiges restent invisibles, protégés par une couverture de terre, l'antiquarium imaginé par le groupe d'architectes Orma Architettura-CGZ / Architecte-Beaumeco-Sinetic-Ingenia-LRA s'intègrera ainsi dans le quotidien des habitants du quartier et de ceux qui le fréquentent. Il constituera une plus-value patrimoniale, un attrait historique que les passants et les visiteurs pourront découvrir. Les vestiges comprenant le baptistère daté du VIe siècle ont été "Ce projet de valorisation historique et scientifique du baptistère San Ghujvà me tient particulièrement à coeur", a déclaré le maire d'Ajaccio ce lundi matin lors d'une visite d'étape sur les travaux de l'antiquarium d'où pourra être contemplées les origines d'Ajaccio. Accompagné de Nicole Ottavy, adjointe en charge à l'urbanisme et à l'aménagement urbain, Laurent Marcangeli s'est entretenu avec les directions des services techniques de la Ville et les équipes d'architectes. "La valorisation du site paléochrétien à travers l'antiquarium est un projet à trois étapes, patrimoniale et culturelle d'une part avec un parti pris architectural et urbanistique d'autres parts, a souligné le maire. Le quartier Saint-Jean s'est beaucoup développé ces dernières années et il correspond à un carrefour central d'Ajaccio d'un point de vue économique et culturel, c'est pourquoi nous avons créé une liaison qui sera bientôt opérationnelle entre le boulevard Dominique Paoli et le cours Napoléon tout en restituant de l'espace public à la population." Les vestiges comprenant le baptistère daté du VIe siècle ont été découvert en 2009 par une équipe d'une équipe de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) placée sous la direction de Daniel Istria, matérialise l'origine antique d'Ajaccio.

Un passé à 360°

En continuité de la piazzetta déjà réalisée, des gradins seront disposés autour des vestiges du baptistère afin de permettre au public de les apprécier ou d’assister à des conférences. Le baptistère sera entouré d’une protection en verre courbé pour offrir une visibilité à 360° appréciable également la nuit grâce à un éclairage spécifique. La couverture circulaire et minérale des vestiges est sortie de terre, elle est composée de la terre issue des fouilles pour illustrer le dévoilement de ce passé antique de la cité si longtemps enfoui.



Le rez-de-chaussée de l’immeuble Alban où se situent les bureaux de la Capa accueillera une salle de médiation patrimoniale et de conférence, tandis qu’à l’extérieur l’antiquarium protégera et mettra en valeur les vestiges du baptistère visibles à 360°. Le tout sera assorti d’une continuité urbaine, une circulation piétonne, entre le boulevard Dominique Paoli et le cours Napoléon. A travers la création de cet espace apaisé, la mutation du quartier Alban poursuit son œuvre.

Coût : 1,3 million d’euros

Coût : 1,3 million d'euros

Financement : Dotation de soutien à l'investissement (DSIL) 60% / ATC : 13% / Ville d'Ajaccio : 27%





