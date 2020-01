Point d’étape du programme de rénovation urbaine, quartier des Cannes

A ce jour, en deux ans et demi de travaux, 38M€ de travaux ont été réalisés représentant plus de 80% du programme. Un rythme relativement soutenu pour une opération de cette envergure.



La deuxième tranche des travaux urbains du quartier des Cannes arrive à son terme. Après la rue Nicolas Peraldi, les rues Achille Peretti et Moro Giafferi (juin 2018), la rue des Primevères (mars 2019), ou encore le Chemin des Ecoliers, la rue des Cannes devrait s’ouvrir à la circulation, en double sens, dans le courant du mois de février. Pour le moment, les travaux en cours consistent en la pose de cadres en béton, puis du remblaiement de cet ouvrage majeur de raccordement du réseau pluvial. Mi février, l’entreprise procédera ensuite à l’enrobé de la rue.



Les bassins de rétention Peraldi et Alzo di Leva compléteront par la suite ce dispositif de réfection du réseau d’eau pluvial.



Depuis le début du PRU dans le cadre des opérations de l’Anru, le quartier des Cannes comme celui des Salines, commencent à voir les effets de cette modernisation. L’ouverture de la « barre Mancini » fait partie des réalisations spectaculaires qui offrent une nouvelle perspective au quartier et une toute autre physionomie.