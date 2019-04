Poétik Park Ollandini un village d'irréductibles Artistes

Du Samedi 27 avril au Mercredi 1er mai Poétik Park au Lazaret : Le Lazaret transformé en un village de poésie artistique par 8 artistes du spectacle vivant.

2 spectacles solo simultanés toutes les 15 minutes et en continu de 15h à 21h.

Vous venez et partez comme vous le voulez et vous ne ratez rien !!!



En complément, dès le Lundi 22 avril, Stages de Cirque pour enfants et adultes,

le matin et/ou l’après-midi, jusqu’au Mercredi 1er mai ! Renseignez-vous et inscrivez-vous pour le stage !

Programme 2019 en pièce jointe ainsi que bulletin d’adhésion (pensez-y !)