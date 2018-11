Plus de mobilité Pour faciliter vos déplacements et vous laisser l’esprit tranquille lors de votre shopping, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud, la fédération des Associations des Commerçants du centre-ville d’Ajaccio (Facca) la Ville d’Ajaccio et la Capa ont mis en place un système de navettes gratuites qui dessert le centre-ville. Navettes du cardinal et petit train impérial avec chauffeurs costumés se mettent à votre disposition.



Retrouvez les itinéraires des navettes de Noël en téléchargement ci-dessous plan petit train.pdf (2.44 Mo)



Les navettes du cardinal

Parcours : Gare/bd Sampiero/place Foch/rue Bonaparte/Quai L’Herminier/rue Fesch/gare.

1er/8/15/16/21/22/23/24 décembre

Horaires de 14h30 à 18h30



Le Petit Train Impérial

Parcours : Gare/cours Napoléon/Place De Gaulle/Lycée Fesch/Lamparo/carrefour du Diamant-couronne/cours Napoléon/gare



Le Petit Train de la Couronne

Parcours : Carrefour du Diamant - couronne/cours Grandval/bd Dominique Fabiani/bd Fred Scamaroni/bd Pugliesi Conti/bd Albert Ier/bd Pascal Rossini/Lamparo/carrefour du Diamant - couronne

