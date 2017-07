Plongée au cœur du contrôle des eaux de baignade à Ajaccio A Cità d'Aiacciu i cuntroli di l'acqua tutta l'istatina pà assicuravvi di a so qualità

La saison estivale s’annonce sous les meilleurs hospices sur nos plages, la météo est plus que jamais propice à la baignade. Tout au long de l'été, la Ville d’Ajaccio vous informe sur la qualité de la baignade, un dispositif de contrôle rigoureux est mis en place.

A Ajaccio quinze plages sont contrôlées, alors que la règle oblige à deux contrôles mensuels par plage, la Ville d'Ajaccio a choisi d’assurer deux prélèvements complémentaires. Par conséquent les plages ajacciennes sont contrôlées chaque semaine. Ces prélèvements sont assurés par le laboratoire départemental d'analyses pour moitié et par la Ville pour l'autre moitié. Les analyses sont toutes réalisées par le laboratoire départemental.









Si l’on devait faire une synthèse, sur les quatre dernières années, le classement des plages d'Ajaccio est excellent pour 14 d'entre elles et s’avère suffisante pour celle de St François.



Du 15 juin au 15 septembre, le Service Hygiène Communal de Santé veille au quotidien à être réactif face à une mauvaise analyse. Une surveillance visuelle est aussi assurée chaque jour par le Service Communal Hygiène et Santé mais également par les Maîtres Nageurs Sauveteurs ou les agents qui sont chargés du nettoyage des plages. Une communication est assurée tout au long de l'été afin d'informer sur la qualité de la baignade mais aussi pour informer sur les pollutions éventuelles et rassurer les usagers de la plage.



Un site à la disposition de la population pour suivre la qualité des eaux de baignade :



Depuis mi-juin, 45 prélèvements sur environ 200 prévus ont été réalisés pour évaluer la qualité des eaux de baignade des 15 plages municipales. Une bonne moyenne qui permettra d'atteindre les chiffres de l'année passée. En 2016, 204 prélèvements ont été effectués sur 210 prévus (6 n'avaient pas été possibles sur les plages de Capo di Feno à cause de la mer agitée). 195 étaient de qualité excellente, 9 de qualité moyenne. Nous avons constaté une amélioration par rapport à 2015 où nous avions eu 7 prélèvements impropres à la baignade de manière ponctuelle. Une meilleure préparation de la saison avec un curage coordonné des réseaux avec la CAPA explique ces résultats, il y a aussi eu une très bonne météo avec peu d'épisodes orageux.

Trottel, Pavillon bleu La ville a obtenu en 2017 le label pavillon bleu sur la plage du Trottel. Ce dossier complet monté par la direction de l'environnement et des aménagements paysagers permet de valoriser la politique de développement touristique durable.

Se rendre sur une plage labellisée pavillon bleu est la garantie de disposer d'un certain nombre d'équipements , corbeilles, tri des déchets, sanitaire, une bonne accessibilité et une baignade sécurisée, une information permanente sur la qualité des eaux.

Le pavillon bleu prend aussi en compte l'éducation à l'environnement, la gestion des déchets, la gestion de l'eau et l'environnement général. La plage doit être classée en qualité excellente sur les 4 dernières années.

Trottel bénéficie également d'un label handiplage. Le pavillon bleu oblige à plus de vigilance sur l'environnement général, à une plus grande communication, au regroupement de plusieurs acteurs dans le cadre d'un comité de pilotage et donc à une meilleure concertation.

En résumé, les ajacciens peuvent être rassurés nous veillons sérieusement et efficacement sur la qualité de la baignade pour leur santé et pour la préservation de l'environnement.



