Platanes : intervention d'urgence et mise en service du "Vent Pire" Intarvinzioni in urghjenza annant'à i platani di a cità

Les fortes chaleurs de ces derniers jours ainsi que l’attaque conjuguée d'un parasite, le tigre du platane et d'un champignon, l'oïdium ont quelque peu affaibli les platanes, lesquels se sont délestés prématurément d’une grande partie de leurs feuilles.

Ce phénomène a perturbé considérablement l'organisation saisonnière de la Propreté urbaine de la Ville d'Ajaccio qui a dû intervenir en urgence en prenant compte l’aspect sécuritaire (Chutes et incendies).

En effet des centaines de mètres linéaires de trottoirs et de routes du centre ville ce sont retrouvés recouverts de feuilles mortes.

La direction de la propreté urbaine et de la logistique a déployé les gros moyens en utilisant pour la première fois son nouvel engin mécanisé,

« le Vent Pire » destiné à l’aspiration et au broyage des feuilles.



Une opération spécifique d'urgence a donc été programmée le mardi 08 août 2017 qui se prolongera le lendemain matin à partir de 5h sur tout le Cours Grandval.













