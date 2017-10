Plan de Renouvellement Urbain des Salines - Nouveau plan de circulation

Nuvellu pianu di circulazioni à i salini incù u sicondu pianu di i travagli

Dans le cadre de la phase 2 des travaux de renouvellement urbain des Salines, une fermeture progressive de la rue Giacobbi sera opérée à compter de cette semaine (18 au 22 septembre) afin de permettre la poursuite des travaux de Voirie Réseau Distribution, notamment hydraulique, au sein du quartier.

Ces travaux sont réalisés en coordination avec le bailleur ERILIA qui démarre ses opérations de résidentialisation sur d’autres zones.

Ainsi l’accès véhicules et piétons sera maintenu pour l’ensemble des copropriétés du parc ERILIA.

Le plan joint détaille ces modalités d’accès et de circulation.



Les commerces de la rue Candia restent accessibles pendant toute la durée des travaux.

La circulation à double sens de la rue Candia est conservée ainsi que les arrêts minute et les accès aux commerces

Ouverture d'un parking temporaire place des Salines au niveau du carrefour de la rue François Pietri et Jean Lluis.

Mise en place d'un carrefour modifié au niveau du centre commercial des Salines, tous les sens de circulation sont maintenues ainsi que les arrêts minutes.