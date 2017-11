Plan de Circulation temporaire aux Cannes - Novembre 2017 - "Travaux de requalification Cannes-Salines" Incù i travagli à i canni è i salini, eccu u pianu di circulazioni da rispittà pà u mumentu



Plan de circulation actuel dans la quartier des Cannes

Le tracé en vert signale que la rue est praticable :

- en double sens > présence de flèches de couleur rouge et bleu

- sens unique > une seule flèche

Le tracé épais rouge signale que la rue est fermée



Le zone en rouge hachuré signale une zone correspondant à la Place BINDA et 2 zones mitoyennes en travaux.



Actuellement, vous pouvez constater que les extrémités des rues nommées ci dessous sont fermées à la circulation:

- Rue des Primevères en direction de la rue V. de Moro-Giafferi

- Rue V. de Moro-Giafferi en direction de la rue Bonardi (fermée en totalité)

Il vous faut donc, malheureusement, adapter votre trajet à ces nécessités de travaux !



Pour plus d'informations sur les travaux et leurs conséquences, veuillez consulter l'article dans la même rubrique :

http://www.ajaccio.fr/Travaux-aux-Cannes-et-Salines-Point-de-situation-reactualise-au-mercredi-8-Novembre_a5522.html Voici le plan de circulation du mois de novembre dans le quartier des Cannes, dès que la circulation sera modifiée un nouveau plan vous sera présenté de manière à ce que vous soyez prévenu au plus tôt sur les perturbations engendrées au cours du déroulement des travaux. Plan circulation Cannes Nov 2017 .pdf (449.84 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer