"Plan canicule et forte chaleur" le Centre Communal d'Action Sociale est mobilisé Le Centre communal d’action sociale de la Ville d’Ajaccio, se mobilise pour accompagner de manière préventive les personnes âgées et/ou les personnes handicapées, particulièrement vulnérables en période estivale.





Plan canicule et forte chaleur!!!! Conformément aux règlements en vigueur, la ville a ouvert un registre nominatif afin que les personnes fragiles et isolées (principalement les personnes ayant plus de 60 ans ou les personnes handicapées) puissent s’inscrire auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).



Un référent validera l’inscription après une première prise de contact téléphonique avec les personnes âgées ou handicapées et adressera un accusé réception validant l’inscription.



Cette démarche est un devoir de solidarité envers les plus fragiles, elle permet une

intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du "Plan d'alerte d'urgence" par Monsieur le Préfet.



Elle est aussi l’occasion pour nos services de connaître des situations sensibles et de fournir conseils, accompagnement et surveillance.



Une totale confidentialité des éléments communiqués est garantie, et un droit d’accès et de rectification assuré.



L’inscription est très simple, par téléphone, mail ou courrier aux coordonnées suivantes : CCAS d’Ajaccio

3, rue sœur Alphonse 04 95 51 52 88

Jp.giocanti@ville-ajaccio.fr

