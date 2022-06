Plan Canicule 2A mesures d'anticipation Par via di i caldamoni annunciati pà sta fini di sittimana, eccu qualchì misura da piglià pà pata menu u caldu

Les services de Météo-France annoncent une vague de chaleur sur l'ensemble du territoire à compter du mercredi 15 juin jusqu'au samedi 18 juin 2022. Pour le département de la Corse-du-Sud, les températures minimales annoncées sont de 19°C à 20 degrés. Ces températures remontent en journée pour atteindre régulièrement 30 à 34 degrés.





Il est conseillé à la population de vérifier :



- que l'habitation permet de limiter les conséquences de fortes chaleurs et dispose de volets extérieurs, de rideaux où de stores permettant d'occulter les fenêtres, et que le réfrigérateur est en bon état de fonctionnement.



- qu'ils disposent de ventilateur, voire de climatiseur.



- qu'ils connaissent les lieux climatisés proches de leur domicile tels que les grandes surfaces, les cinémas, certains lieux publics.



- que les personnes âgées, les personnes fragiles ou isolées de la famille, de l'entourage ou du voisinage peuvent être suivies, accompagnées et aidées dans leur vie quotidienne en cas de forte chaleur.



- si les personnes souffrent d'une maladie chronique et/ou suivent un traitement médicamenteux, il faut consulter le médecin traitant afin qu'il donne les conseils nécessaires ou adapte éventuellement le traitement.



- dans tous les cas, s'il est prévu de fortes chaleurs et que vous vous interrogez sur votre santé ou celle d’une personne de votre entourage, consultez votre médecin traitant ou votre pharmacien qui pourra vous donner tout conseil utile



- le Gouvernement met en place une plateforme téléphonique d'information, à disposition du public, via un numéro vert « Canicule info service » : 0 800 06 66 66.



- il est rappelé que l'interdiction d'emploi du feu court jusqu'au 30 septembre 2022 en Corse-du-Sud.

- un débroussaillement de 50 m minimum doit être effectué autour des habitations. La prévention est le 1er moyen pour lutter efficacement contre les incendies.







Accueil Envoyer à un ami Imprimer