Place de Lattre de Tassigny, métamorphose urbaine quartier des Cannes La nouvelle place maréchal de Lattre de Tassigny, inaugurée ce samedi 22 février 2020, offre aux résidents et aux usagers du quartier un espace paysager, une agora moderne pour favoriser les liens sociaux. Réalisée dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain, elle facilite également les circulations inter quartiers.













On y accède à pied ou par la route également créée dans le cadre des opérations de l’ANRU reliant la maison des quartiers des Cannes depuis la rue des Primevères. Elle ouvre le quartier et facilite les accès en reliant les voies principales.

48 places de parking ont été réalisées autour de cette place.

Réalisée dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU), la place de Lattre de Tassigny poursuit la métamorphose du quartier des Cannes. Cet espace paysager compris entre la rue Nicolas Peraldi et la rue des Primevères, situé au pied de résidences, apporte un cadre paysager apaisant d'environ 4 500 m². Plus de deux cents arbres d'espèces différentes ont été plantés pour accompagner le cheminement en pierre de Brando doté d'un éclairage public moderne et élégant. Véritable agora, la place de Lattre de Tassigny va rapidement devenir un lieu convivial, que l'on aimera investir selon le temps, l'instant, les occasions. Elle est ainsi équipée de deux tables de pique-nique (24 personnes par table), d'une table ping-pong, une table échec et bien sûr de bancs.



Mobilier et convivialité  2 tables pique-nique (24 personnes par table)

 1 table ping-pong

 1 table échec

 4 bancs avec assises en bois et dossiers

 8 bancs en béton

 20 candélabres

 2 corbeilles

11 blocs potelets urbains

​Espace vert  Alnus

 Fraxinus

 Acer cappadocicum

 Halezia carolina

 Photinia fraseri

 agrumes origine corse 210 arbres ont été plantés composés des espèces suivantes :

​Entreprises et coûts 11 032 982 €HT dont environ 3 545 000 €HT pour la place.

Les entreprises intervenantes : Razel/Raffalli TP - EIC/Raffalli – Alta Verdi



Coût de l'ensemble de la phase II des Cannes dont fait partie la place de Lattre de Tassigny :



