Piscines municipales : planning d'ouverture au public en période Covid-19 Ritruveti quì l'ori è i cundizioni d'apartura di i pissini di a cità in stu tempu di crisa sanitaria liata à a Covid-19

Retrouvez dans cet article le planning d'ouverture des piscines de la Ville d'Ajaccio en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19



Piscine Pascal Rossini : Le lundi et vendredi entre 12h et 13h45

Piscine des Salines : Le mardi et jeudi entre 12h et 13h45



Selon le décret n° 20201310 du 29 octobre 2020, l'accès à ces installations n'est autorisé qu'aux personnes :

- Munies d'une prescription médicale,

- Présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées,

- En formation continue ou des entrainements sont obligatoires pour le maintien des compétences professionelles,

- Sportif professionnels et de haut niveau.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer