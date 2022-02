Piscine Pascal Rossini : réouverture au public ce jeudi 17 février A pissina di u Pascal Rossini riapri i so porti à u publicu stu ghjovi u 17 di frivaghju



En raison d'un dysfonctionnement du système de chaufferie, la piscine du complexe Pascal Rossini a dû fermer ses portes au public.

L'entreprise en charge de la réparation à mis tout en œuvre afin de permettre aux usagers de pouvoir disposer de la piscine le plus rapidement possible.

Le grand bassin est de nouveau accessible.

Rappel horaires :



Piscine Pascal Rossini : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h00 à 13h45 et de 17h à 19h45

Mercredi : de 12h00 à 13h45 / 18h00 à 19h45

Samedi : 8h30 à 11h45 : 14h00 à 16h45

Dimanche : de 8h00 à 12h15



Piscine des Salines : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h00 et 13h45 et de 17h à 19h45

Mercredi : 12h 13h45 et 18h à 19h45



Vacances scolaires :

de 11h00 à 15h45 / 18h00 à 19h45

Samedi : 8h30 à 11h45 / 14h00 à 16h45

Dimanche : de 8h00 à 12h15



