Pièce de Théâtre "Coriolan" à l'Espace Diamant Retrouvez la pièce de théâtre "Coriolan" jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30 à l'Espace Diamant.



Jeudi 12 et vendredi 13 mai / 20h30 Dernière tragédie écrite par Shakespeare, Coriolan est sa pièce politique par excellence, celle qui touche à la fondation et au maintien du pouvoir. Après La Mort de Danton , où il était question de la genèse de notre république, et Monsieur le député, d’après le roman de Leonardo Sciascia qui relate la tentation de la corruption dans les sphères du pouvoir, Coriolan sera l’aboutissement d’une trilogie sur le théâtre politique, sur les mécanismes de la politique et leur représentation au théâtre.

Comment représenter l’acte politique dans le théâtre, et comment donner au théâtre la dimension d’un acte politique ?

Pour cette création François Orsoni retrouve le groupe d’acteurs avec lequel il travaille depuis de nombreuses années. Ceux qui l’accompagnent depuis le début, qui se connaissent, qui forment un groupe social, qui s’aiment et s’apprécient. Comme dans Baal ou Danton , il s’agira de raconter, avec une bonne dose de joie et d’énergie, une épopée qui va de la gloire à la mort.

Texte de William Shakespeare | Traduction Jean-Michel Déprats

Mise en scène | François Orsoni

Avec Jean-Louis Coulloc’h, Alban Guyon, Thomas Landbo, Estelle Meyer, Pascal Tagnati

Bruitage | Eléonore Mallo

Lumières | François Orsoni et Antoine Seigneur Guerrini

Scénographie et costumes | Natalia Brilli

Photographie de François Prost « AFTER PARTY » 2018

Régie générale | Antoine Seigneur Guerrini et François Burelli

Création sonore et régie son |Valentin Chancelle

Rédaction des entretiens et textes du dossier | Alicia Dorey

Administration/production | Manon Galinha

Production/diffusion |Karine Bellanger | Bora Bora productions

Compagnie soutenue par la Collectivité de Corse et la Ville d’Ajaccio.

Production | Théâtre de NéNéKa

Coproduction | Spaziu culturale Natale Rochiccioli – Carghjese, le Théâtre d’Aiacciu, Théâtre de la Bastille – Paris, Théâtre d’Arles – scène conventionnée, Le Liberté – scène nationale de Toulon, le Théâtre de Propriano.

Avec le soutien de la SPEDIDAM et de la Comédie de Reims, Centre dramatique national.

François Orsoni a été sélectionné par la Villa Medicis – Académie de France à Rome – pour une résidence de recherches autour du projet Coriolan.









Accueil Envoyer à un ami Imprimer