Philippe Costamagna lauréat du Prix du mémorial

Philippe Costamagna, u cunsirvatori di u museu Fesch, hè statu primiatu à u "Prix du mémorial"

Jeudi 20 juillet, Philippe Costamagna se verra remettre le Prix du Mémorial par Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio. le Conservateur du Palais Fesch, Musée des beaux arts bien connu des ajacciens, est aussi l'auteur de l'ouvrage , "Histoire d’œils". Cette découverte étonnante est le travail de ce qu'est Philippe Costamagna dont le métier n'avait de nom qu'en anglais (connoisseurship) et qu'il a décidé de nommer « œil », un « œil », comme on dit un « nez » en parfumerie. Un œil, ce n'est pas tout à fait un historien d'art, ni un spécialiste, ni un expert, mais un mélange de tout cela et d'une sensibilité singulière. Ils sont un tout petit nombre dans le monde à qui on fait appel pour élucider la paternité des œuvres d'art.

Dans ce récit intime, Philippe Costamagna revient sur ses origines familiales, sa formation intellectuelle et esthétique et son parcours professionnel, tout ce qui a contribué à produire ce mélange de culture et de sensibilité hors du commun qui a fait de lui un « œil ». Histoire d'un homme, mais aussi histoire d'un métier, avec ses génies, ses imposteurs, ses coups d'éclat et ses erreurs. Il manquait une spécialité à Sherlock Holmes, la voici : celle de découvreur, par l'alchimie particulière du savoir et de la sensibilité, des chefs-d’œuvre cachés dans le monde.

La découverte d'un métier passionnant inconnu du grand public.