Pétanque : 8ème édition de L’international d’Ajaccio L'uttesima edizioni di l'Intarnaziunali di ghjocu à bucci d'Aiacciu si farà da u 27 di sittembri sin'à u 2 d'uttrovi

La 8ème édition de L’international d’Ajaccio, Festival de la Pétanque de la ville d’Ajaccio aura lieu du 27 septembre au 02 octobre 2022.



Evènement incontournable de la vie insulaire, c’est dans l’écrin de la Place du Diamant, haut lieu historique placé au cœur de la ville et mis à disposition par la ville d’Ajaccio, que les joueurs Corses et des participants venus du Monde entier, auront l’occasion de concourir.



Tour d’horizon des forces en présence

256 équipes soit 768 joueurs sont attendus pour le concours phare de l’International, manche qualificative du Master 2023 et manche qualificative du PPF Tour 2023*.



Près de 400 joueuses ou joueurs venus des 4 coins de France métropolitaine représentant plus de 50 départements différents, des nations étrangères seront également présentes comme l’Italie, la Belgique, Monaco, l’Espagne, la Suisse, Madagascar et les USA chez les féminines.



Postés aux avants postes de ce concours, de nombreux Champions du Monde : Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Marco Foyot, Michel Loy, Christian Fazzino, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Simon Cortès, les 2 Philippe Quintais et Suchaud cumulant plus de 24 titres. Beaucoup de fines gâchettes Stéphane Robineau quintuple vainqueur de la Marseillaise, Michel Hatchadourian Champion de France, Jean Michel Puccinelli Champion d’Europe et vainqueur des Masters et aussi et surtout et bien sûr tous les meilleurs joueurs insulaires, rivaliseront d’adresse pour nous offrir un spectacle de haut niveau.



L’édition 2022 sera aux dires de bon nombre de spécialistes le concours le plus relevé et le plus beau de tout le prestigieux circuit PPF.



Les trois premiers jours sont ouverts à tous les publics (il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence pour y participer).



Au Programme :

• Le mercredi : inauguration du Festival International à 14h00 avec notre traditionnel rendez-vous coup de cœur avec le concours « Famille » que nous avons inventé en 2015 et qui est repris depuis par les organisateurs de la France entière. Regroupant 90 équipes en 2021 soit près que 300 joueuses et joueurs de tout âge, pour ce concours dédié aux familles, chaque équipe sera composée d’une femme, d’un homme et d’un jeune de – de 14 ans.

• Le jeudi compétition en doublette ouverte aux personnes de plus de 55ans.

• Le vendredi, un concours où il sera possible de se présenter seul avec 6 boules ou de jouer à 2 avec bien évidemment, uniquement 3 boules par joueur.



A partir du 1 octobre début des compétitions officielles ouvertes aux licenciés, avec tout d’abord :



• Le samedi à partir de 9h00 : 8ème édition de l’International de la ville d’Ajaccio en triplette et 9h30 le national doublette féminin

• Le dimanche à partir de 9h00 : les parties finales de l’International.



