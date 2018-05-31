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Pescadori in festa 2018 du 31 mai au 2 juin port Tino Rossi

A festa di i piscadori aiaccini si farà trà u 31 di maghju è u 2 di ghjugnu annant'à u portu Tino Rossi
L'association "I Pescadori In Festa" organise comme chaque années la fête des pêcheurs sur le port d'Ajaccio.
La Saint Erasme est la fête du patron des pêcheurs. Ces derniers sont regroupés en une confrérie, la confrérie de Saint Erasme, Sant'Erimu, en place depuis des lustres. Elle a été complétée par l’association « I Pescadori In Festa » depuis deux décennies.
Jeunes et moins jeunes sont conviés à ces quatre journées de la Saint Erasme, pleines de bonheur, de ferveur et de joie de vivre.
Vous y serez les bienvenus.




Pescadori in festa 2018 du 31 mai au 2 juin port Tino Rossi
Programme :

Jeudi 31 Mai 2018 :

12:00-14:45 INAUGURATION OFFICIELLE
18:00-19:00 MUSIQUE MUNICIPALE
19:00-20:00 INCANTU LIVE
20:00-21:0080 ANNI CABARET
21:30-22:30 SET DJ NEKO
22:30-00:00 PISCADORI E AMICHI IN SCENA
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 CONCERTS

vendredi 1er juin 2018 :

18:00-19:00 DEFILE COMMERCANTS
19:00-20:00 DJ SET NEKO
20:00-21:00 GABRIELLA
21:30-22:30 DJ SET NEKO
22:30-00:00 COLD PLAY TRIBUTE
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 CONCERTS

samedi 2 juin 2018 :

9:00-9:30 PORTAGE DU SAINT DEPUIS ST ERASME
9:30-12:00 ARRIVEE DU SAINT SUR LE PORT
18:00-19:00 RETOUR CHASSE AU TRESOR
19:00-20:00 RETOUR PROCESSION ST ERASME
20:00-21:00 SPENGHJI FOCHI CANTERINI
21:30-22:30 CUSCENZA
22:30-00:00 PISCADORI IN LIVE : INCANTESIMU DORIA FELI HUMOUR FINAL INSEME
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 NUIT DE LA PECHE LIVE


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