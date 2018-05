Pescadori in festa 2018 du 31 mai au 2 juin port Tino Rossi A festa di i piscadori aiaccini si farà trà u 31 di maghju è u 2 di ghjugnu annant'à u portu Tino Rossi

L'association "I Pescadori In Festa" organise comme chaque années la fête des pêcheurs sur le port d'Ajaccio.

La Saint Erasme est la fête du patron des pêcheurs. Ces derniers sont regroupés en une confrérie, la confrérie de Saint Erasme, Sant'Erimu, en place depuis des lustres. Elle a été complétée par l’association « I Pescadori In Festa » depuis deux décennies.

Jeunes et moins jeunes sont conviés à ces quatre journées de la Saint Erasme, pleines de bonheur, de ferveur et de joie de vivre.

Vous y serez les bienvenus.









Programme :



Jeudi 31 Mai 2018 :



12:00-14:45 INAUGURATION OFFICIELLE

18:00-19:00 MUSIQUE MUNICIPALE

19:00-20:00 INCANTU LIVE

20:00-21:0080 ANNI CABARET

21:30-22:30 SET DJ NEKO

22:30-00:00 PISCADORI E AMICHI IN SCENA

19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR

18:00-00:00 CONCERTS



vendredi 1er juin 2018 :



18:00-19:00 DEFILE COMMERCANTS

19:00-20:00 DJ SET NEKO

20:00-21:00 GABRIELLA

21:30-22:30 DJ SET NEKO

22:30-00:00 COLD PLAY TRIBUTE

19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR

18:00-00:00 CONCERTS



samedi 2 juin 2018 :



9:00-9:30 PORTAGE DU SAINT DEPUIS ST ERASME

9:30-12:00 ARRIVEE DU SAINT SUR LE PORT

18:00-19:00 RETOUR CHASSE AU TRESOR

19:00-20:00 RETOUR PROCESSION ST ERASME

20:00-21:00 SPENGHJI FOCHI CANTERINI

21:30-22:30 CUSCENZA

22:30-00:00 PISCADORI IN LIVE : INCANTESIMU DORIA FELI HUMOUR FINAL INSEME

19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR

18:00-00:00 NUIT DE LA PECHE LIVE

Accueil Envoyer à un ami Imprimer