Pescadori in festa 2018 du 31 mai au 2 juin port Tino Rossi

Programme :
Jeudi 31 Mai 2018 :
12:00-14:45 INAUGURATION OFFICIELLE
18:00-19:00 MUSIQUE MUNICIPALE
19:00-20:00 INCANTU LIVE
20:00-21:0080 ANNI CABARET
21:30-22:30 SET DJ NEKO
22:30-00:00 PISCADORI E AMICHI IN SCENA
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 CONCERTS
vendredi 1er juin 2018 :
18:00-19:00 DEFILE COMMERCANTS
19:00-20:00 DJ SET NEKO
20:00-21:00 GABRIELLA
21:30-22:30 DJ SET NEKO
22:30-00:00 COLD PLAY TRIBUTE
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 CONCERTS
samedi 2 juin 2018 :
9:00-9:30 PORTAGE DU SAINT DEPUIS ST ERASME
9:30-12:00 ARRIVEE DU SAINT SUR LE PORT
18:00-19:00 RETOUR CHASSE AU TRESOR
19:00-20:00 RETOUR PROCESSION ST ERASME
20:00-21:00 SPENGHJI FOCHI CANTERINI
21:30-22:30 CUSCENZA
22:30-00:00 PISCADORI IN LIVE : INCANTESIMU DORIA FELI HUMOUR FINAL INSEME
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 NUIT DE LA PECHE LIVE
Jeudi 31 Mai 2018 :
12:00-14:45 INAUGURATION OFFICIELLE
18:00-19:00 MUSIQUE MUNICIPALE
19:00-20:00 INCANTU LIVE
20:00-21:0080 ANNI CABARET
21:30-22:30 SET DJ NEKO
22:30-00:00 PISCADORI E AMICHI IN SCENA
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 CONCERTS
vendredi 1er juin 2018 :
18:00-19:00 DEFILE COMMERCANTS
19:00-20:00 DJ SET NEKO
20:00-21:00 GABRIELLA
21:30-22:30 DJ SET NEKO
22:30-00:00 COLD PLAY TRIBUTE
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 CONCERTS
samedi 2 juin 2018 :
9:00-9:30 PORTAGE DU SAINT DEPUIS ST ERASME
9:30-12:00 ARRIVEE DU SAINT SUR LE PORT
18:00-19:00 RETOUR CHASSE AU TRESOR
19:00-20:00 RETOUR PROCESSION ST ERASME
20:00-21:00 SPENGHJI FOCHI CANTERINI
21:30-22:30 CUSCENZA
22:30-00:00 PISCADORI IN LIVE : INCANTESIMU DORIA FELI HUMOUR FINAL INSEME
19:00-22:30 REPAS DE PECHEUR
18:00-00:00 NUIT DE LA PECHE LIVE