Perturbation du Service des cartes nationales d'identités et passeports Dopu à un prublema tecnicu à u nivellu naziunali, u sirviziu di i carti d'identità ùn pò micca assicurà i so funzioni

Suite à un problème technique national, l'instruction ainsi que la remise des titres (passeport et carte d'identité) n'est pas possible actuellement. Les techniciens du service de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés sont en cours d'intervention pour rétablir la situation au plus vite.



Restez connectés pour plus d'informations.







Accueil Envoyer à un ami Imprimer