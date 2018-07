Pavillon Bleu : Trottel et Terre sacrée labelisées Trottel è Tarra sacra : 2 labeli di qualità par i rinaghji aiaccini.



En 2017, la plage de Trottel est devenue la première plage corse à obtenir le label « pavillon bleu ». Ce label contient de nombreux critères : protection environnementale, de gestion de déchets, de l’eau ou encore de gestion de l’environnement (accessibilité à la plage, équipement en matière de surveillance, sanitaires).





L’auditrice « pavillon bleu » s’est déplacée sur Ajaccio pour contrôler le respect des conditions d’obtention de la labellisation sur les 2 plages labellisées. Le bilan est positif puisque tous les critères sont respectés et vont au même au-delà puisque l’accueil réservé aux Personnes à Mobilité Réduite sur Trottel est supérieur aux exigences demandées par le label « Pavillon Bleu ».

En effet, la plage Trottel a obtenu un autre label de premier plan : le label handiplage. La plage est équipée de tapis adaptés, de tiralos et d’un dispositif pour les déficients visuels.



Aujourd’hui c’est la plage de la Terre sacrée qui vient de recevoir le label, suite à la demande d’obtention de la mairie et de Madame Ruggieri (conseillère municipale à l’environnement).

Il est à noter aussi que les plages de Trottel, Ricanto et saint François sont des plages référencées sans tabac, avec un véritable périmètre non fumeur. Le tabac demeure la première cause évitable de mortalité en France et, est responsable de plus de 60 000 morts par an dont 37 000 par cancer : la municipalité s’engage ainsi pour des actions de santé en partenariat avec la ligue Corse contre le cancer.

