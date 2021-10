Paul Mirabel, Changement de lieu et ouverture billetterie anticipée !



ANNONCE CHANGEMENT DE LIEU ET MISE EN VENTE

Pour répondre à l’engouement suscité par l’annonce du spectacle de Paul Mirabel, nous avons décidé de déplacer le spectacle au Palatinu,

La billetterie ouvrira le samedi 30 octobre à 10H00.

Les tarifs iront de 25€ à 37€

Les liens billetteries vous seront donnés sous deux jours.

A bientôt ;-)





Originaire de Montpellier, Paul Mirabel s’installe à Paris en 2013 pour suivre des études de commerce. Après l’obtention de son Master 2 et d’une formation de 2 ans au Cours Florent, il commence à écumer les scènes ouvertes parisiennes. Il écrit et rode son spectacle à la Petite Loge puis au Théâtre du Marais, à Paris. Paul Mirabel jouera en 2021 au Théâtre du Rond-Point, au Splendid à partir du 21 avril les mercredis, jeudis et vendredi à 19h, mais également les 20, 21, 22 et 23 décembre à 20h à La Cigale, sans oublier le Théâtre des Mathurin du 15 septembre au 18 décembre. Il partira en tournée dans toute la France en 2022 !



PRESSE

Le Parisien « Sensation du moment » ou « Attention : gros talent » ou « La nouvelle sensation de l’humour tricolore »

Télérama « Terriblement drôle »



