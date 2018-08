Patrimoine : Simone Veil, Mère Teresa et Jean Fabiani honorés par la Ville d'Ajaccio C'est à l'occasion du conseil municipal du lundi 30 juillet 2018 que les noms de Simone Veil, Mère Teresa et Jean Fabiani ont fait leur entrée au patrimoine de la Ville d'Ajaccio par un vote à l'unanimité.

Le nouveau groupe scolaire des Salines sera renommé l'école Simone Veil, le terrain de Football qui sera proche de l'établissement scolaire portera le nom de Jean Fabiani et la place de la cathédrale d'Ajaccio se nommera Mère Teresa.







