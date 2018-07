Passage en Vigilance Orange Canicule mardi 31 juillet 2018 à 16h00 ACTIVATION DU « NIVEAU 3 – ALERTE CANICULE » DU PLAN CANICULE 2A

Sur la base des informations de Météo-France, et des recommandations du ministre chargé de la santé, la préfète active le « NIVEAU 3 – ALERTE CANICULE » du plan départemental de gestion d’une canicule à partir de ce jour, mardi 31 juillet 2018 à 16h00 et ce jusqu'à nouvel ordre sur l’ensemble du département de la Corse-du-Sud.

Pour l’heure, le Centre Opérationnel Départemental n’est pas activé.

Cependant, le module « canicule et santé » composé par : COM PREF2A, ARS, SIS, CSC, DDSP, GENDARMERIE, SAMU2A, COLLECTIVITE DE CORSE, CROIX-ROUGE,DDCSPP, Ville d’AJACCIO, se réunira demain 1er août à 9h00, en préfecture salle ERIGNAC, dans la perspective de dresser un point de situation sur les actions à conduire.





La chaleur est là, ménagez-vous : Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

sans attendre d’avoir soif ; Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

(au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ; Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;

Evitez les efforts physiques ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;

Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer. En période de canicule, si les signaux d’alerte sont là, appelez le 15 :

Crampes

Fatigue inhabituelle

Maux de tête

Fièvre > 38°C

Vertiges / nausées

Propos incohérents Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15.



Retrouvez toutes les informations concernant les gestes à adopter en téléchargeant le dépliant en pièce jointe.

depliant ARS.pdf (776.15 Ko)



Le CIAS, engagé dans le plan canicule Le CIAS, en tant qu’opérateur local, intervient pleinement dans la mise en œuvre des trois niveaux d’alerte du plan canicule : veille saisonnière, mise en garde et actions, mobilisation maximale.

En application d’une obligation légale qui incombe aux communes, les centres d’actions sociales, en effet sont impliqués dans la prévention d’un nouveau drame sanitaire et social en œuvrant au recensement des personnes âgées. Le CIAS dispose également d’outils pour informer, alerter, et coordonner les actions des autres acteurs locaux, y compris des bénévoles ainsi que les actions menées dans le cadre des « plans bleus » (dispositifs de rafraîchissement, coopération avec les hôpitaux, etc.)

C.I.A.S

3 rue Sœur Alphonse, 20000 Ajaccio

Tél : 04 95 51 52 88

Fax : 04 95 21 64 17

Mail : cias@ca-ajaccien.fr

Accueil du lundi au vendredi

de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00

À partir de 60 ans ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Il vous suffit de contacter votre CIAS ou de remplir la fiche d’inscription disponible en téléchargement ici.

Fiche Inscription Canicule 2018.doc (42.5 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer