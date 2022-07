Participez au concours photo amateur de Storia d'Acqua Cuncorsu di ritratti in partinariatu incù Kyrnolia trà u 25 lugliu è u 31 d'aostu

La Ville d’Ajaccio en partenariat avec Kyrnolia lance pour l’été 2022 un concours photo amateur proposé du lundi 25 juillet au mercredi 31 août.



Nous vous mettons au défi de mettre en scène l’eau dans tous ses états !





Dans le cadre des manifestations organisées entre septembre et octobre prochains pour le nouveau festival Storia d'Acqua, la Ville d’Ajaccio met l’eau à l’honneur en proposant un point de vue artistique et culturelle sur une problématique environnementale. Autour d’expositions en plein air, de conférences et d’actions en milieu scolaire, il s’agit de sensibiliser la population à l’importance de l’eau pour notre planète.



Chaque photographe, muni de son smartphone ou de son appareil photo, peut faire preuve d’imagination, de réflexion, de poésie, d’intuition...



Les photos primées seront imprimées et exposées dans la cour anglaise de l’Hôtel de ville fin septembre 2022. Important : les clichés doivent être réalisés en Corse.



Deux premiers prix sont décernés :

Une nuit environnementale dans un endroit atypique de Corse

1 abonnement "duo" à l'espace diamant - valable pour la saison culturelle 2022/2023.

Ces prix seront remis par Kyrnolia.



En participant au concours, les photographes amateurs pourront montrer leur talent et se faire connaître du public, des partenaires, sponsors, des professionnels de la photo et de la presse...





Règlement à remplir règlement concours photo storia d'acqua.pdf (74.96 Ko)



