Participez à la consultation publique lancée par la Commission Européenne sur le thème de la cohésion Participeti à a cunsultazioni publica di a Cumissioni Aurupeana annant'à u tema di a cuisioni



Dans un contexte de diminution du budget de l’Union Européenne, notamment dû à la sortie Royaume-Uni, l’Europe devra jouer un rôle plus important dans de nouveaux domaines politiques tels que la migration, la sécurité intérieure et extérieure ou la défense. Elle devra également préserver son rôle de premier plan sur la scène internationale, en tant que principal bailleur de fonds humanitaire et d'aide au développement et en tant que leader de la lutte contre le changement climatique.



Sur la base de cette conjoncture, la Commission Européenne lance une consultation sur le thème de la cohésion, qui s’adresse à tous les citoyens et parties intéressées par l’avenir de la politique de cohésion de l’Union, y compris les bénéficiaires de programmes et de fonds européens, comme les autorités nationales, régionales et locales, les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements universitaires, la société civile et les entreprises.



Cette consultation va permettre de recueillir vos avis sur la façon d’utiliser au mieux les fonds européens dans le cadre de la future programmation 2021/2028, afin de garantir la cohésion des territoires constitutifs du continent européen.



Ainsi, dès 2018 et sur la base des résultats obtenus, la Commission Européenne présentera des propositions détaillées relatives à la prochaine génération de programmes financiers, qui seront conçues de manière à permettre à l’Europe d’atteindre les objectifs fixés dans différents domaines d’intervention sur lesquels elle dispose des prérogatives que lui ont confiées les Etats-Membres pour agir.



Préalablement à l’année 2020, elle présentera également le cadre financier pluriannuel qui sera applicable dans le cadre de la future génération de programmes (période 2021/2028).



Parallèlement à la présente consultation, la Commission lance une série de consultations publiques couvrant tout l’éventail des financements futurs de l’UE dans les domaines suivants :



Investissement, recherche et innovation, PME et marché unique, migration, sécurité, infrastructures stratégiques, valeurs et mobilité.

La cohésion est un enjeu majeur pour l’avenir de l’Europe !

Pour plus d’informations sur la consultation, cliquez ici.

Retrouvez également le 7ième rapport sur la politique de cohésion de l’UE établie par la Commission Européenne, en cliquant sur le lien ici.



