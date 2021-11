Participez à la concertation sur l'aménagement de la place Miot Detici u vostru parè annant'à l'accunciamentu di a piazza Miot

Mardi 30 novembre de 9h00 à 16h00, la Ville d'Ajaccio vous invite à participer au projet d'aménagement de la place Miot. Dans le cadre du programme de redynamisation du cœur de ville, la Ville d'Ajaccio lance une réflexion sur le réaménagement de la place Miot, sa liaison avec les quartiers environnants, son rapport au littoral et sa connexion avec les grands projets d’aménagement.

Publics, usages, végétalisation, paysage, mobilité douce... Quelle place Miot voulons-nous pour demain ?

Mardi 30 novembre de 9h00 à 16h00

Participez à l’atelier de concertation place Miot en présence de spécialistes de l'urbanisme et de l'aménagement.

