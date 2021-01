Parentalité : Lancement de l'Appel à projets REAAP 2021

L'appel à projets "Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP) 2021", en collaboration avec la Collectivité de Corse est lancé.



Les projets présentés par les associations peuvent aborder tout sujet lié à la parentalité, dans le respect de la Charte Nationale des REAAP.



Les porteurs de projets doivent déposer leur demande depuis la nouvelle plateforme en ligne ELAN .



​Ce nouvel espace est accessible pour les porteurs de projets depuis le 11 janvier 2021, vous pouvez donc dès à présent prendre connaissance du guide d’utilisation, ainsi que de l'appel à projets en ligne (https://elan.caf.fr/aides) pour effectuer votre demande uniquement sur cet espace "usagers", aucun formulaire papier ne sera pris en compte .



De plus, cette nouvelle plateforme vous permet de suivre votre dossier et d’échanger avec les services CAF dédiés, mais aussi d'optimiser l'information des familles en alimentant automatiquement le site mon.enfant.fr (pour les actions qui seront retenues).



La date de clôture de dépôt des projets est fixée au 1er mars 2021 .

Attention, la plateforme ne sera plus accessible aux "usagers" au-delà de cette date.

Rappel du lien : https://elan.caf.fr/aides





PJ :

- Note de cadrage

- Guide utilisateur usager