Papy & Mamie Prudence, on recrute ! La Ville d’Ajaccio recrute des retraités pour participer au dispositif « Papy et Mamie Prudence » pour renforcer la sécurité des entrées et des sorties d’écoles. Si vous êtes intéressés, prenez contact !



Équipés d’un gilet jaune et d’un sifflet, les « Papy et Mamie Prudence » ont pour mission de sensibiliser les enfants et leur famille aux règles de sécurité et de les aider à traverser en toute quiétude. La sécurisation des abords des écoles fait partie des priorités de la Ville d’Ajaccio qui a mis en place une commission dédiée. Celle-ci est composée de différents services, Proximité, Patrimoine Viaire, Vie Scolaire, Police Municipale et Ressources Humaines afin de répondre aux attentes des écoles de la manière la plus efficace.



Depuis la rentrée, des panneaux de signalisation clignotants solaires, installés au droit des passages protégés sur les sites les plus sensibles, permettent un supplément d’équipement afin de participer à la réduction de vitesse de la circulation automobile.





HORAIRES



Lundi-mardi-jeudi-vendredi

8h15 à 8h45 et de 11h15 à 11h45 / de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45

​CRITÈRES ET CONTACT

Les critères pour devenir « Papy Mamie Prudence » sont simples : Être retraité(e)

Être âgé(e) de moins de 75 ans

Être apte à exercer une activité professionnelle (Certificat médical à l’appui)

Pour 2 heures par jour, le défraiement est de 257 euros net.



Si vous connaissez des personnes, dans votre entourage, intéressées par ce poste ou si vous l'êtes vous-même, les candidatures sont à adresser à :

Monsieur le Maire - Mairie d’Ajaccio

Direction des Ressources Humaines

Avenue Antoine Serafini

BP 412

20304 Ajaccio



