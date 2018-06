Pancrace au Palatinu Samedi 2 Juin Après le succès de la première édition, les organisateurs de la CORSICAN FIGHT NIGHT, le KTP Scola de Fred BOIGEOL et la Bushido Académie Ajaccio de Stéphane LECA et Matthieu PAOLI remettent ça avec le CFN 2 le 02 juin 2018 au Palais des sports et des spectacles "U Palatinu" !



Cet événement de MMA-Pancrace unique en Corse, organisé sous l'égide de la FFKMDA, monte en puissance cette année avec 16 combats à l'affiche ! 9 combats Pro, 3 combats Classe A et 4 combats classe B !!!



Répartis en 14 combats de MMA Pancrace, 1 combat de Muay-Thai et un combat en K1.



La fightcard se révèle exceptionelle avec la présence des plus grandes teams nationales et de leurs combattants internationaux !



Les combattants Corses seront évidemment de la bataille et vous feront vibrer, en faisant honneur aux valeurs de la Corse.



Côté bastiais on note la présence des combattants referencés à l’international Jean Jacques CALISTRI, Maria CASANOVA, Hugo BOIGEOL, Stelly LEBRETON, Cata NICOLAE et Bastien CONSTANT.



Quant aux ajacciens, la Bushido Académie Ajaccio alignera trois combattants, l'invaincu Marc NIVAGGIOLI, Vincent PIQUEMAL et le jeune Paul-Xavier LAMBRUSCHINI qui fera ses débuts.



Ajaccio… Bastia… tous reunis pour un même combat …vous presenter nos meilleurs combattants !!!

