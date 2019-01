PRU des Cannes : circulation interdite cours Jean Nicoli du 1er janvier au 15 avril 2019 In u quatru di i travagliu in u quartieru di i canni, a circulazioni hè interdita annant'à u corsu Jean Nicoli trà u primu di ghjinnaghju è u 15 d'aprili 2019

Dans le cadre de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes la circulation sera interdite cours Jean Nicoli sur 150 mètres à hauteur de la rue des Cannes du 1er janvier au 15 avril 2019.

La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de la zone de chantier



Pour plus d'informations consultez l'arrêté municipal ci-dessous. AM 19-043_Circulation interdite voie bus.pdf (641.24 Ko)



