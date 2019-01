PRU des Cannes : Stationnement interdit et rue barrée Rue des Cannes, traverse des Cannes et rue Jean Chiappe 10 janvier au 5 novembre 2019 In u quatru di i travagliu in u quartieru di i canni, u staziunamentu sarà interditu è i stretti sarani sarrati

Dans le cadre des travaux du programme de renouvellement urbain des Cannes le stationnement sera interdit et les rues suivantes seront barrées avec déviations de la circulation :

rue des Cannes, traverse des Cannes à l'intersection de la rue des Cannes et rue Jean Chiappe.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 19-042_Stationnement interdit rue des Cannes.pdf (677.79 Ko)



