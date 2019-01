PRU des Cannes : Stationnement interdit et route barrée rue des Primevères et rue François Simongiovanni du 1er janvier au 1er mars 2019 Dans le cadre des travaux du Programme de Renouvellement Urbain des Cannes le stationnement sera interdit rue des Primevères sur sa totalité et rue François Simongiovanni devant la Médiathèque des Cannes, une partie des rues des Primevères et Simongiovanni sera interdite à la circulation du 1er janvier au 1er mars 2019



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 19-021_Primevères_stationnement interdit.pdf (630.76 Ko)



