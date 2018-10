PRU Salines Plan de circulation de la Rue Gavini à partir du 15 octobre 2018 In u quatru di i travagli à i salini, u pianu di circulazioni di a stretta Gavini sarà mudificatu à partasi da u 15 d'uttrovi

Dans le cadre du PRU des Salines la circulation sera modifiée à compter du lundi 15 octobre.







- La rue Gavini sera progressivement fermée à la circulation et le stationnement supprimé ;

- L'accès aux rues Gavini et Giaccobi sera possible depuis l'avenue maréchal juin et depuis Candia

