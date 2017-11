PROJET ADAPT : SIGNATURE DE LA CONVENTION DES MAIRES POUR L’ENERGIE ET LE CLIMAT LE 10 NOVEMBRE 2017 A ALGHERO



L’évènement « Alghero en Europe » des 9 et 10 novembre dernier à Alghero, a été l’occasion - pour Mme Nicole Ottavy - Adjointe au Maire d’Ajaccio, Monsieur Mario Bruno – Maire d’Alghero et Monsieur Fabio Pinna – Adjoint au Maire de Sassari, de signer officiellement l’acte d’adhésion à la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie.

Cette convention des Maires pour le Climat et l’Energie rassemble des milliers d’institutions européennes autour d’une vision commune : construire collectivement des territoires plus durables, plus attrayants, plus vivables, plus résilients et plus économes en énergie. A travers cette adhésion, la Ville d’Ajaccio – aux côtés des Ville d’Alghero et de Sassari- s’implique pour relever les défis relatifs à l’atténuation du changement climatique, l’adaptation aux effets de ce changement et l’utilisation d’énergies durables. Cet acte politique fort, s’inscrit dans le cadre du projet ADAPT : « Aider à l'adaptation aux changements climatiques des systèmes urbains de l'espace transfrontalier », dont l’objectif est notamment d’élaborer un plan d’action transfrontalier visant à prévenir et réduire les risques posés par le changement climatique, afin d’agir prioritairement sur la prévention du risque inondation sur la zone de coopération transfrontalière.



La Ville d’Ajaccio s’engage ainsi à mettre en œuvre -sur son propre territoire- les objectifs fixés par l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie, à l’horizon 2030 :

une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% ;

l’atteinte d’une part d’au moins 27% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique ;

une réduction d’au moins 27% des consommations énergétiques.

Elle s’engage également à adopter une vision commune aux autres institutions signataires, d’un avenir durable qui pourra être atteint par le biais des trois moyens suivants :

accélérer la décarbonisation des territoires,

renforcer la capacité à s’adapter aux effets inévitables du changement climatique,

permettre à ses citoyens d’accéder à une énergie sûre, durable et abordable.

Afin de confirmer cet engagement et de l’illustrer, la Ville d’Ajaccio:



- est -depuis peu- signataire également de l'initiative "Smart Islands" qui vise à exploiter le potentiel des îles européennes, afin de créer une croissance locale durable, qui offre aux populations insulaires une haute qualité de vie, par une protection des ressources naturelles, l’équipement en systèmes publics d'alimentation et de transport faisant appel à des technologies plus intelligentes et par la mise en œuvre des méthodes de gouvernance nouvelles.



- fait actuellement réaliser un audit énergétique de 32 de ses bâtiments communaux. Cet audit se décline en trois volets -juridique, financier et technique- qui permettront de déterminer précisément la nature des travaux d’économies d’énergie à réaliser, les conditions de mise en œuvre et les montants d’investissements à envisager.



- participe à des projets transfrontaliers mis en œuvre dans le cadre du programme France-Italie Maritime qui ont vocation à contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie, à l’horizon 2030 :



« PROTERINA 3 », qui a vocation à améliorer la capacité des institutions publiques à prévenir et gérer, de façon conjointe, certains risques spécifiques de l’aire de coopération provenant du changement climatique (risque hydrologique, en particulier en relation avec les inondations); « INTENSE », qui va permettre de définir et d’assurer une gestion intégrée d'un système d'itinéraires touristiques durables et transversaux, valorisant les zones naturelles protégées ainsi que le patrimoine culturel et archéologique du territoire transfrontalier, notamment par la promotion touristique du cyclisme et de la randonnée. Le développement d’un itinéraire cyclable culturel sur le territoire d’Ajaccio sera ainsi intégré à un itinéraire touristique de dimension européenne, qui tient compte de la mobilité douce et de l’inter-modalité et qui représente un facteur de croissance socio-économique, pour l'ensemble de la zone géographique du programme Maritime.

- met en œuvre diverses opérations structurantes qui s’inscrivent dans le cadre du programme Opérationnel FEDER 2014/2020:



le déploiement d’espaces numérique de travail dans l’ensemble des écoles communales sera effectif entre les rentrées scolaires 2018 et 2019 ;

la réalisation d’un itinéraire cyclable Mare & Tarra sur le versant ouest de la Commune d’Ajaccio, permettant de valoriser le patrimoine naturel et culturel situé sur cette zone de la ville ;

les travaux hydroliques réalisés sur différents quartiers de la Ville, afin de lutter contre les risques d’inondation…

La Commune d’Ajaccio est donc fortement engagée dans une démarche de développement durable qui vise à adapter la zone urbaine d’Ajaccio aux changements climatiques et à lutter contre ces changements, à assurer la transition énergétique et à atteindre les objectifs fixés par l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie.



Son engagement se traduit -dès à présent- au travers des grandes orientations suivantes :

la mise en œuvre d'une mobilité durable, en encourageant l'usage de mode de déplacements respectueux de l'environnement et en participant à réduire l'émission des Gaz à Effets de Serre;

la recherche d’une meilleure résilience du territoire, à travers la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde, la lutte contre les risques naturels, ainsi que la gestion des risques industriels et technologiques et la mise en œuvre d'une politique environnementale au service de l'amélioration du cadre de vie ; la rénovation énergétique des copropriétés, des logements sociaux, de l'éclairage public, des bâtiments à énergie positive ; l'inclusion sociale du territoire ajaccien : égalité d'accès aux ressources et aux droits, mixité et lutte contre la division spatiale et la mise en œuvre du contrat de ville.

Ces grandes orientations sont donc la base de projets, en cours de réalisation et à venir, ayant vocation à agir spécifiquement pour le climat et l’énergie.

